Nuota Donando 2023: ben 24 ore di solidarietà in vasca per il Fondo Carlo Capararo

Un weekend di solidarietà senza sosta nella piscina di Cantù. La Briantea84 presenta la seconda edizione della staffetta di nuoto benefica a sostegno del Fondo Carlo Capararo, coinvolgendo nuotatori di tutte le età e volontari per 24 ore di impegno solidale. Sull’onda del successo e dell’entusiasmo della prima edizione (febbraio 2023), la Briantea84 replicherà con il secondo appuntamento del 2023 della “Nuota Donando”, una staffetta di nuoto benefica in programma alla piscina comunale di Cantù, in via Giovanni XXIII, dalle 14 di sabato 18 novembre allo stesso orario di domenica 19 novembre. Si tratterà di una manifestazione no-stop, ventiquattro ore in vasca continuative: tanti chilometri da macinare, il tutto per una buona causa. L'obiettivo Il ricavato dell’evento andrà infatti a sostenere il Fondo Carlo Capararo, destinato all’avviamento sportivo di bambini e giovani con disabilità, in ricordo dell’amato tecnico di Briantea84 scomparso nell’aprile del 2021. La manifestazione, organizzata sempre da Briantea84 con la collaborazione di Forus Italia - gestore dell’impianto -, si svolgerà con i patrocini del Comune di Cantù, della Federazione italiana nuoto paralimpico e della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali. Event partner dell’evento sarà l’associazione “Il Giardino di Luca e Viola” che da oltre un decennio sostiene con grande affetto e partecipazione diversi progetti ed eventi di solidarietà di Briantea84. Proprio dall’iniziativa chiamata “Cammina Donando”, staffetta solidale ideata dai “Giardinieri” nel 2013, Briantea84 ha preso spunto ed ispirazione per il titolo della “Nuota Donando”, giunta alla sua seconda edizione.

Come partecipare

Si può partecipare in tre modi, tutti efficaci. Il primo è ovviamente nuotare: possono scendere in vasca tutti, dai 6 anni in su, con l’ausilio di qualsiasi supporto: braccioli, tavolette, kayak, pinne. Non bisogna essere atleti professionisti per esserci. La quota minima di partecipazione per ogni persona è di 15 euro. Per informazioni e per partecipare, scrivere a info@briantea84.it o contattare gli uffici di Briantea84 al numero 031731680. Il modulo di iscrizione è presente anche sul sito www.briantea84.it.

Per chi non potrà essere presente o, semplicemente, per tutti coloro che volessero sostenere il Fondo Carlo Capararo al di là della partecipazione in vasca, fin da oggi è possibile inviare il proprio contributo via PayPal, Satispay o bonifico bancario (IBAN: IT 66 J 08430 51060 000000040330). Per ogni 10 euro ricevuti saranno aggiunti 100 metri al contachilometri. Non conterà dunque solo il percorso fatto in vasca, ma anche quanto arriverà dalle donazioni. Vincerà la squadra che avrà totalizzato più chilometri.

Si può dare una mano... anche allo staff

Per garantire una buona riuscita dell’evento, importante è il gruppo di staff volontari che ruoterà dietro la manifestazione. La macchina organizzativa richiede la presenza di volontari tra bagnini, addetti alla segreteria, assistenti, medici e fotografi da alternarsi nel corso delle 24 ore. Candidati scrivendo una mail a info@briantea84.it