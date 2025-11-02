Nuova rotatoria, la sfida vinta del sindaco: “Ora la Lomazzo-Bizzarone è più sicura”

“Ora la Lomazzo-Bizzarone è più sicura”. Senza tanti giri di parole, a gongolare è il sindaco di Appiano Gentile Fabrizio Rusconi perché per lui, la nuova rotatoria all’incrocio con via Varese è una sfida vinta.

Rotatoria quasi ultimata

A puntare i piedi per la sua realizzazione, non senza qualche frizione con l’allora sindaco Aurelio Meletto, è stato proprio Rusconi dato che l’opera non era inserita nel progetto originario. “Ormai ci siamo e manca poco all’apertura – interviene il primo cittadino – La rotatoria, nei fatti, è già stata realizzata. Per quanto mi riguarda, in questo modo, siamo riusciti a mettere in sicurezza la strada provinciale Lomazzo-Bizzarone”.

Collaborazione tra più Comuni

L’intervento ha visto la collaborazione dell’Amministrazione provinciale, di Regione Lombardia e, almeno inizialmente, dei Comuni di Lurate Caccivio e Oltrona di San Mamette. Obiettivo, realizzare una rotonda lungo via Repubblica e una sulla Lomazzo-Bizzarone, all’altezza dell’intersezione con via Dominioni. Inoltre, sarebbe stata obbligatoria la svolta a destra per le auto provenienti da via Varese.

La sfida del sindaco

“Non siamo stati interpellati nonostante il progetto, oggettivamente, aveva ricadute anche sul nostro territorio. Svoltare a destra, raggiungere la rotatoria dell’ex Mirasole per poi ritornare indietro avrebbe comportato un aggravio del traffico sulla provinciale. Ho chiesto, quindi che fosse realizzata una terza rotonda all’incrocio proprio con via Varese”. Ovviamente, con un aggravio dei costi. “Mi sono impuntato e, tutt’ora, ritengo fosse una proposta più che sensata: avevo ragione”. L’Amministrazione ha così messo sul piatto 43.000 per andare a compensare l’aggravio di costi. “Ritengo siano stati tra i soldi meglio spesi del mio mandato… fino ad ora”.