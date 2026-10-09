A Barni pronti a partire nuovi lavori di manutenzione stradale lungo la Sp 41. La comunicazione è arrivata direttamente dalla Provincia di Como.
Nuovi interventi
Nuovi interventi a Barni lungo la Sp 41, già oggetto di recenti lavori per l’installazione di nuove barriere. La Provincia di Como ha comunicato che, a partire da lunedì 12 ottobre la circolazione stradale lungo la Sp 41 “Valassina” sarà regolata da senso unico alternato.
Movieri lungo la strada
Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale, la circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da movieri a partire dalle 9 di lunedì 12 ottobre fino alle 17 di martedì 20 ottobre.