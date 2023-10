Nuovi parcheggi a disco orario: saranno controllati da due agenti

Due agenti di Polizia locale di rinforzo contro chi non rispetta il disco orario. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Appiano Gentile è chiaro: garantire la turnazione necessaria per quanto riguarda gli stalli di sosta e, nel contempo, limitare quelli a pagamento.

L’indirizzo era stato preso la scorsa primavera quando, tramite apposita delibera, erano stati resi "bianchi" i parcheggi di via Nazario Sauro e via XX Settembre, fino ad allora tratteggiati con vernice blu. Disco orario, in teoria e solo in teoria, in vigore ma mai fatto realmente rispettare a causa dell’organico del Comando, troppo risicato.

Le cose, però, sono cambiate a partire da ottobre, ovvero da quando è stato siglato un accordo con il consorzio intercomunale di Polizia locale Bassa Piana Comasca che ha messo a disposizione due giovani agenti, a scavalco, per 12 ore a settimana.

Il commento del comandante Bruschetta

"Sicuramente, due figure essenziali per migliorare il controllo del territorio - specifica il comandate Danilo Bruschetta - Saranno di rinforzo all’attività quotidiana e, in buona parte, controlleranno il rispetto del disco orario delle auto in sosta. I parcheggi a pagamento sono stati pensati per agevolare i commercianti incentivando la turnazione e devo dire che hanno funzionato molto bene, in questo senso. Anche il disco orario può avere effetto, ma solo se c’è un controllo che non è sempre possibile visti numeri"...

