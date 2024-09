Nuovi serramenti per il Municipio: risparmio energetico

Cantiere in Municipio per la sostituzione dei serramenti, diminuiscono i posti auto all’esterno.

L'intervento per la sostituzione dei serramenti

Lunedì 23 settembre sono iniziati i lavori per la sostituzione di tutti i serramenti del Comune e, per garantire la sicurezza, verranno soppressi alcuni stalli. "Anche il Comune subirà una serie di modifiche all’accesso - spiega il sindaco Fabio Chindamo - ma non interromperemo il servizio, andando solo a rimodulare l’attività degli spazi e dei dipendenti. Potrebbero solo esserci degli spostamenti degli appuntamenti e invito i cittadini a verificare la disponibilità dell’accesso". La sostituzione dei serramenti migliorerà l’impatto estetico, con i lavori che rientrano in un appalto di più ampio respiro: sostituzione dei punti luce con i led e nuova centrale termica. L’intervento è stato finanziato da Regione Lombardia per un importo di 400.000 euro.