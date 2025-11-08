Nuovo campo da basket ad Appiano Gentile, ci pensa l’Inter

Al nuovo campo di basket di Appiano Gentile ci pensa… l’Inter.

Sarà realizzato dall’Inter

L’opera, che sorgerà in una zona pubblica, accessibile dal vicino parcheggio tra l’istituto superiore “Pessina” e lo “Shape Village”, andrà a creare un polo aggregativo dedicato ai più giovani. Un intervento sentito, tanto che, nel mese di aprile, proprio il Comune aveva lanciato un sondaggio, rivolto, in modo particolare, agli atleti dell’Indipendente, per capire se una soluzione simile potrebbe essere gradita. Alla fine, il campo prenderà forma, anche se non immediatamente. Sul tavolo un progetto definitivo – non ancora esecutivo – dal costo di 130.000 euro. Centomila di questi verranno coperti grazie all’Fc Internazionale, che li finanzierà tramite lo scomputo degli oneri di urbanizzazione per una serie di lavori che devono essere svolti all’interno del centro sportivo.

“Intervento importante”

“Si tratta di un intervento di una certa importanza – sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Alessio Caiafa – Partiamo da un fatto: Appiano Gentile è stata insignita del titolo di Città dello Sport e stiamo portando avanti numerosi progetti legati a questo aspetto. C’è poi da dire che un campo di basket liberamente accessibile non esiste sul territorio. Ci sono sì delle palestre che, però, vengono utilizzate dalle società. In questo caso, si potrà sfruttarlo senza essere tesserati. Poi, sarà anche da appoggio alla stessa Indipendente per l’organizzazione di campus, tornei o per allenamenti all’aperto”.