Nuovo doposcuola alla primaria: iscrizioni aperte

Nuovo doposcuola alla primaria di Albese con Cassano: come annunciato dall'Amministrazione comunale nelle scorse settimane, il servizio prenderà il via il prossimo anno scolastico e sono state aperte le iscrizioni.

In collaborazione con Ageo

L'iniziativa è avviata dal Comune in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Tavernerio e l'associazione Ageo, ha istituito il servizio “Nuovo Doposcuola” per l'anno scolastico 2025/2026. Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria “Maestro Luigi Frigerio” di Albese con Cassano (nella foto). Le iscrizioni sono già aperte e il termine per presentarle è stato fissato nel 31 marzo.

E' inoltre in programma per lunedì prossimo 17 febbraio alle 21 in sala conferenze del centro civico "Fabio Casartelli" un incontro per la presentazione del servizio. Tutte le famiglie sono invitate a partecipare.