Nuovo planetario, è ufficiale: inaugurazione il 15 giugno

Manca poco all’inaugurazione ufficiale del nuovo planetario all'interno del polo astronomico di Sormano: l'appuntamento è stato fissato per domenica 15 giugno.

Planetario pronto

I lavori all’osservatorio della Colma di Sormano hanno permesso la realizzazione di un planetario, unico nella provincia di Como e che quindi rappresenterà un vero e proprio punto di riferimento per tutto il territorio.

La nuova sala può ospitare fino a 43 persone ed è completa di un moderno proiettore digitale 4k sotto una grande cupola di 7 metri dove si potrà assistere a incredibili spettacoli immersivi.

"100 anni fa, il 7 maggio 1925, al Deutsches Museum di Monaco di Baviera, veniva aperto al pubblico il primo planetario - questo l’annuncio pubblicato nei giorni scorsi - Tra poco più di un mese, il 15 giugno, inaugureremo il nuovo Osservatorio/Planetario alla Colma di Sormano".

Apertura per le Giornate Fai di Primavera

Un’opera tanto attesa, i cui interventi sono stati rimandati per diversi mesi ma che finalmente vede la luce. Una prima apertura sperimentale era stata fatta il 22 e 23 marzo, in occasione delle Giornate Fai di Primavera, accogliendo ben 600 persone.

Come aveva rimarcato il sindaco Giuseppe Sormani in quell’occasione, prima dell’inaugurazione ufficiale mancavano ancora alcune autorizzazioni. Per il 15 giugno, però, tutto dovrebbe essere completato e autorizzato. "Ci siamo attivati anche per capire quali servizi potremo offrire con la cucina, per cui mancano i materiali ma abbiamo già i fondi grazie a Fondazione Cariplo" aveva aggiunto il primo cittadino.

Dunque, ora non resta che attendere l’apertura programmata per l’estate: precisamente per il 15 giugno.