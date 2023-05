Si sono celebrati oggi i funerali di Beatrice Zaccaro, la ragazza di 17 anni rimasta vittima di una caduta dalla moto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio.

Oggi i funerali di Beatrice Zaccaro, padre Afker: "Bea vive ancora"

Una folla oceanica quella che oggi, martedì 30 maggio 2023, si è presentata al Santuario della Madonna a Cantù per dare l'ultimo saluto a Beatrice Zaccaro. Ormai nota la vicenda che ha portato la giovanissima a perdere la vita: nella notte tra venerdì e sabato stava percorrendo via Alberto da Giussano a Seregno a bordo di uno scooter guidato da un suo amico. A quel punto la caduta, il trauma e il coma irreversibile. Poi la decisione dei genitori porre fine alla sofferenza della figlia e di donare gli organi per salvare altre vite.

La cerimonia funebre ha preso il via alle 17, presieduta da don Giovanni Afker che ha recitato un'Omelia toccante:

"Beatrice non è morta, ma vive accanto a Dio e questo è possibile grazie al sacrificio di Gesù che è morto per salvare l'umanità".

Presenti i tanti, tantissimi amici di Beatrice e i compagni di classe che fuori dalla chiesa hanno appeso alcuni striscioni con messaggi dedicati a "Bea".

Presenti anche gli Eagles Cantù che di fronte alla chiesa hanno appeso lo striscione già esposto ieri sera durante gara 2 delle semifinali play off tra Cantù e Pistoia che recita: "Un angelo è volato in cielo. Ciao Bea".