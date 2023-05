La morte di Beatrice Zaccaro donerà la vita ad altre persone

Beatrice Zaccaro, purtroppo, non ce l'ha fatta. Dopo l'incidente avvenuto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio, la 17enne di Cantù è stata portata con la massima urgenza al Niguarda di Milano dove le è stato diagnosticato il coma irreversibile. A quel punto i genitori hanno preso una decisione sofferta: autorizzare il prelievo degli organi della loro unica figlia per donare la vita ad altre persone.

L'incidente di sabato notte

Una vicenda straziane quella di Beatrice Zaccaro, la ragazza di 17 anni di Cantù che lo scorso fine settimana è rimasta vittima di una caduta dallo scooter. Il sinistro si è verificato in via Alberto da Giussano pochi minuti prima delle 2. Alla guida dello scooter, un ragazzo del 2006 residente a Desio.

Il ciclomotore viaggiava in direzione del centro città. I minorenni, dopo aver comprato qualcosa da mangiare in un fast food della zona, erano diretti in un locale della città dove avrebbero dovuto incontrare altri amici. Il conducente, secondo quanto ricostruito, avrebbe perso il controllo del veicolo, rovinando al suolo.

Con lui viaggiava Beatrice che a seguito della caduta ha riportato gravissimi politraumi. Rimasto illeso, invece, il conducente, risultato poi negativo all'alcoltest. Il 16enne, dopo gli accertamenti, è risultato alla guida del ciclomotore di un amico e privo della patente di guida.

La decisione dei genitori

Dopo il trasporto in ospedale la ragazza è purtroppo finita in coma irreversibile. Per la giovane non c'era via di scampo e così i genitori hanno deciso di dare il via libera per il prelievo degli organi.

Il messaggio del padre

Così, infine, Massimiliano Zaccaro, il papà di Beatrice, ha deciso di inviare un messaggio sui social, una breve toccante lettera rivolta in particolar modo a chi è figlio: