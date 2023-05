Terribile incidente nella notte a Seregno, pochi minuti prima delle 2. A seguito della caduta in scooter, una ragazza 17enne di Cantù è in coma all'ospedale Niguarda di Milano.

Giovane canturina cade dallo scooter, è gravissima

Nella notte gravissimo incidente all'altezza del civico 86 di via Alberto da Giussano a Seregno, non distante dal confine con Mariano Comense. Verso la 1.50 il conducente di un ciclomotore, per cause tuttora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo ed è rovinato al suolo. Con lui viaggiava una 17enne di Cantù, che a seguito della caduta ha riportato gravissimi politraumi. Sul posto è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Besana.

La minorenne all'ospedale Niguarda

La minorenne, in condizioni gravissime, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, dove al momento è ricoverata in coma. Illeso il conducente del ciclomotore, classe 2006, residente a Desio. Sul posto sono accorsi i Carabinieri della Compagnia locale per i rilievi del sinistro autonomo. Negativo l'esito dell'alcoltest al conducente, che era alla guida del ciclomotore di un amico e, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe stato privo della patente di guida.