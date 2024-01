Oggi i funerali di Tiziana Tozzo, la donna annegata nel lago all'Epifania

Si celebreranno oggi i funerali di Tiziana Tozzo, donna di 45 anni residente a Cantù e mamma di un bambino di 14 anni rimasta vittima di una fatalità nella notte dell'Epifania.

La tragedia

La donna, quella sera, si trovava in compagnia di Morgan Algeri, 38 anni, bergamasco di Brembate di Sopra, pilota di professione, sub esperto, appassionato di musica, moto e sport. Un destino tragico il loro: a causa di un guasto all'automobile i due sono finiti nelle gelide acque del lago, dalle quali però non sono più riusciti a emergere.

I funerali

I funerali di Tiziana Tozzo, come detto, si celebreranno oggi, martedì 16 gennaio alle 15 nel Santuario della Madonna a Cantù. La celebrazione verrà preceduta dalla recita del rosario. Tozzo verrà poi tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Canolo, in provincia di Reggio Calabria.