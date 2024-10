Oltre cento imprenditori al Direttivo della Compagnia delle Opere

Al Consiglio Direttivo della Compagnia delle Opere di Como (CdO Como), ospitato presso la sede di Autovittani a Cantù, hanno partecipato oltre 100 imprenditori. Un appuntamento importante, aperto ai soci, che ha confermato il forte legame tra l'associazione e il tessuto imprenditoriale locale.

La riunione

L'evento è stato aperto dal presidente di CdO Como, Marco Mazzone, che ha condiviso un video intitolato "Compagnia delle Opere, una storia in cammino", il quale ha ripercorso le origini e la storia dell'associazione. Mazzone ha poi sottolineato l'importanza di avere un luogo come CdO, dove, indipendentemente dai temi trattati, l'incontro e l'amicizia trovano sempre spazio, elementi che rappresentano le vere dimensioni dell'umano.

La serata è proseguita con la presentazione dei nuovi associati: dall'inizio dell'anno, infatti, circa 40 nuove aziende si sono iscritte a Compagnia delle Opere Como, che ora conta oltre 500 imprese aderenti. Durante l'incontro sono state anche annunciate nuove partnership, tra cui quella con Banca Fideuram.

La soddisfazione

Il direttore di CdO Como, Marco Molinari, ha guidato la presentazione dei nuovi associati, esprimendo la sua soddisfazione per la grande partecipazione:

"Dopo 18 anni in CdO, resto ancora stupito dalla partecipazione così numerosa. Più di 100 imprenditori che in un giovedì sera escono di casa per scoprire

nuove opportunità e costruire relazioni significative".

Sono state inoltre presentate due iniziative di grande rilevanza: la mostra "Il mio Purgatorio. Dante Profeta di speranza" che si terrà presso San Pietro

in Atrio a Como e che verrà ufficialmente inaugurata il prossimo giovedì 7 novembre alla presenza del saggista Franco Nembrini, in un evento speciale presso la Basilica Cattedrale di Como e la Colletta Alimentare in programma per il 16 novembre con CdO Como che sarà coinvolta nella gestione della raccolta presso il supermercato Lidl di Via Cecilio a Como. Un'importante iniziativa di solidarietà che coinvolgerà soci e volontari.