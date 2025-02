Orti pubblici, gli appezzamenti stanno andando a ruba

Gli orti pubblici di Appiano Gentile vanno a ruba.

Gli orti pubblici piacciono

Non c’è stato nemmeno il tempo di aprire il bando che già numerose persone si sono candidate per diventare "agricoltori". Allo stato attuale, ipotizzando che tutti i requisiti siano soddisfatti, la metà dei lotti sarebbe già occupata. Nell’area verde di fianco al "Pessina", in via Cherubino Ferrario, infatti, saranno dai 15 ai 18 gli appezzamenti da dare in uso, per tre anni, ad altrettanti cittadini residenti ad Appiano Gentile. "Il bando è aperto fino al 20 febbraio - spiega il consigliere Alessio Caiafa - A oggi abbiamo avuto nove richieste".

Bando aperto

Possono presentare la domanda di concessione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti ad Appiano Gentile, non essere agricoltori a titolo principale né di impresa agricola, essere maggiorenni e non avere posizioni debitorie di qualsiasi tipo nei confronti del Comune. Il modulo, scaricabile dal sito del Comune va consegnato via e-mail all’indirizzo segreteria@comune.appianogentile.co.it.