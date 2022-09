Ospedale di Cantù: il 12 settembre riapre la Riabilitazione Cardiorespiratoria, palestra ancora chiusa dopo l'incendio

Come già preannunciato a giugno dalla direzione di Asst Lariana, è confermata per lunedì 12 settembre 2022 la ripresa dell’attività di ricovero nel reparto di Riabilitazione Cardiorespiratoria all’ospedale di Cantù.

Ospedale di Cantù: il 12 settembre riapre la Riabilitazione Cardiorespiratoria

"La riorganizzazione - grazie alla temporanea ricollocazione del personale infermieristico in dotazione al reparto - ha consentito di confermare l’operatività della Rianimazione-Anestesia e di conseguenza quella chirurgica per tutto il periodo estivo e nello stesso tempo ha assicurato al personale del presidio canturino di beneficiare della fruizione delle ferie estive - spiegano da Asst Lariana - La sospensione delle funzioni legate al reparto - iniziata il 1 luglio - è stata, peraltro, parziale e limitata: ai casi urgenti sono stati garantiti i ricoveri, appoggiandosi al reparto di Medicina, ed è stata mantenuta l’offerta ambulatoriale anche complessa. Ancorchè non auspicata, la sospensione è stata la soluzione più adeguata per assicurare la tenuta complessiva del presidio di Cantù".

Per quanto riguarda la palestra in dotazione al reparto di Riabilitazione Cardiorespiratoria, il locale è stato gravemente danneggiato da un incendio, divampato lo scorso 15 luglio a causa di un condizionatore andato in corto circuito. I lavori di manutenzione (rifacimento del pavimento e dell’impianto elettrico, sostituzione degli infissi, imbiancatura) saranno ultimati entro la metà di settembre.

Per quanto riguarda il personale, l’attività di selezione ed assunzione, in particolare di infermieri e medici, è continua.

Foto: l'incendio del 15 luglio