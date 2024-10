Ottobre, mese per la promozione e conoscenza dell’affido familiare

Ottobre è il mese dedicato in tutta Italia alla promozione e conoscenza dell’affido familiare. Ecco alcune informazioni relative, date dal Servizio Affidi di Erba.

Affido familiare, cosa sapere

Il Servizio Affidi dell’Azienda Consortile Consorzio Erbese Servizi alla Persona offre uno spazio dove le famiglie o i singoli interessati possono ricevere le prime informazioni relative all'affidamento familiare. Ma che cos’è? familiare? L'affidamento familiare è un aiuto offerto al bambino la cui famiglia sta attraversando un momento di difficoltà. L’aiuto si concretizza nell’accogliere temporaneamente un bambino/ragazzo con la sua storia ma anche con le sue risorse per accompagnarlo nella crescita per tutto il periodo necessario in modo che la sua famiglia possa affrontare e, possibilmente, superare i propri problemi e recuperare le proprie capacità genitoriali.

Chi può accogliere?

Coppie con o senza figli, sposati o conviventi, single. Non è necessario possedere requisiti specifici o limiti d’età o di reddito. È solo richiesto uno spazio nella propria vita e nella propria casa. Diventare una famiglia affidataria può rappresentare un’esperienza arricchente sia dal punto di vista personale che famigliare, ma non è una decisione da poco, lo sappiamo. Perciò, il Servizio Affidi dell’Azienda Consortile Consorzio Erbese Servizi alla Persona è a disposizione di tutti coloro che - famiglie o singoli - desiderano ricevere delle informazioni specifiche o sciogliere dei dubbi. Crediamo nel valore della famiglia affidataria, quale risorsa affettiva, sociale ed educativa della nostra comunità. Chi è interessato e vuoi saperne di più è possibile può contattare il 333-3726048 (mercoledì e venerdì) o scrivere all’indirizzo servizioaffidi@consorzioerbese.it.