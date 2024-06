“Packaging, che fantastica avventura!”: premiata la primaria "Luigi Cagnola"

La scuola primaria "Luigi Cagnola”, Villa Romanò Inverigo, premiata per il progetto promosso e finanziato da Fondazione Carta Etica del Packaging.

La primaria di Inverigo in festa: ha meritato il premio nazionale

Grande gioia per la consegna del meritatissimo premio nazionale assegnato alla scuola Scuola primaria Luigi Cagnola, Villa Romanò Inverigo, provincia di Como, tra più di mille classi che hanno partecipato! Promosso e finanziato da Fondazione Carta Etica del Packaging, il progetto “Packaging, che fantastica avventura!” è stato approfondito dalle insegnanti e studenti per l'intero anno scolastico, imparando e diffondendo i gesti dell'economia circolare, il riutilizzo, il riuso creativo e consapevole.

Laboratori e manufatti in tutta la scuola e grande condivisione con le famiglie e con la comunità tutta, oggi rappresentata con orgoglio ed emozione dal sindaco Francesco Vincenzi e dall'assessora Barbara Magni alla pubblica istruzione, che hanno premiato insieme ad Alessandra Fazio, presidentessa di Fondazione carta etica del packaging e Katia Grandinetti di Gerosa, azienda ambassador di Fondazione carta etica del packaging e sponsor del premio.