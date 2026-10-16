Pallacanestro Cantù: Vitucci presenta il prossimo match

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Coach Francesco Vitucci ha presentato la sfida tra l’Acqua S.Bernardo Cantù e la Pallacanestro Trieste, valida per la quarta giornata della Serie A SisalClub 2026-27. La palla a due è prevista alle ore 18:00 di domenica 18 ottobre al PalaTrieste.

Il punto del coach

«È una partita importante, perché entrambe le squadre avranno ovviamente molta voglia di trovare la prima vittoria. Sarà fondamentale mantenere la lucidità e prestare grande attenzione alle situazioni tattiche. Per quanto ci riguarda, le chiavi saranno tre: dovremo essere bravi a limitare le loro folate offensive, soprattutto nelle transizioni e nel tiro da tre punti, lavorare bene a rimbalzo difensivo e mantenere un buon livello di prestazione per tutti i quaranta minuti. Mi aspetto una reazione e una crescita da parte di tutti i giocatori, sia a livello individuale sia di squadra. Dovremo affrontare la partita con la giusta determinazione, restando concentrati e cercando di essere continui durante tutta la gara. Olisevicius potrà darci qualcosa in più grazie alla sua esperienza, soprattutto nella gestione delle situazioni di gioco e nelle decisioni da prendere in campo».