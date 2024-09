Panathlon, l’incontro per consegnare le targhe etiche

L’incontro per la pubblica sottoscrizione delle Carte panathletiche da parte di cinque Amministrazioni comunali, cinque società sportive e un’istituzione scolastica del territorio.

Autorità presenti all’incontro di Panathlon

Assessori rappresentanti delle amministrazioni comunali di Appiano Gentile, Bulgarograsso, Carate Urio, e i sindaci di Orsenigo, Maddalena Pinti, e di Porlezza, Sergio Erculiani,

tutti con fascia tricolore, per dare ufficialità all’impegno che assumevano, hanno

sottoscritto i documenti assieme al presidente Edoardo Ceriani. Ad accompagnarli, i

dirigenti delle società sportive abbinate: U.S. Fulgor Appiano ASD, Young Sport ASD di

Bulgarograsso, U.S. Carate Urio 1895 ASD, Pool Volley Alta Brianza, ASD Porlezzese.

Collaborazione implementata

La Madre superiora, Marilena Pagiato e la preside Cristina Caprani dell’Istituto Matilde di Canossa, hanno implementato la collaborazione col Panathlon, firmando la “Carta dei genitori nello sport”, che al tempo della prima sottoscrizione non esisteva ancora.

A conclusione la conversazione dello psicologo Samuele Robbioni - ha raccontato esperienze, suggerito comportamenti e letture per facilitare il rapporto educativo con i giovani e gli adolescenti - ha riscosso molto interesse e dato spessore all’evento.