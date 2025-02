Parcheggio sopraelevato in piazzale Cervi a Cantù: partito l’affidamento dei lavori

Nuovo parcheggio in piazzale Cervi a Cantù: partita la gara di affidamento dei lavori. Il centro città avrà una nuova area di sosta, che andrà a soddisfare le esigenze dei clienti del mercato di piazza Marconi, ma anche di quelli che sono soliti andare a fare acquisti nei negozi di via Matteotti. In questi giorni è stata infatti pubblicata la gara per l’affidamento del cantiere relativo alla costruzione del nuovo parcheggio a più livelli in piazzale Cervi.

Parcheggio sopraelevato in piazzale Cervi a Cantù

Si tratta dell’area di sosta prospiciente alla Caserma dei Carabinieri di Cantù, dall’altra parte della strada rispetto a via Manzoni. Attualmente prevede una serie di stalli riservati alle Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia locale, con i restanti nella disponibilità dei cittadini. Ma il numero di aree di sosta disponibili rimane esiguo, malgrado la forte richiesta di stalli per i clienti rivendicata più volte dai commercianti del centro città. Da qui la scelta dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alice Galbiati di procedere alla realizzazione di questa nuova opera pubblica.

L'assessore: "Investimento importante"

«L’investimento previsto è molto importante - ha precisato l’assessore ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo - E’ prevista infatti una spesa di circa 1 milione e 800mila euro. Occorre precisare che l’ingresso al parcheggio può avvenire da due punti, vale a dire da via Murazzo provenendo da via Risorgimento, oppure da via Manzoni. In primo luogo si procederà alla messa in sicurezza del parcheggio, nella parte che attualmente è utilizzata dalla Forze dell’ordine, in modo particolare Carabinieri e Polizia locale. Sopra al livello strada, che verrà riservato ai militari e agli agenti, verrà costruito un primo livello, che sarà in grado di ospitare una settantina di stalli completamente fruibili dalla cittadinanza».

In autunno il via ai lavori

Per la realizzazione di questa nuova opera pubblica l’Amministrazione comunale non dovrà aprire i cordoni della borsa. «E’ infatti completamente finanziata con il ribasso d’asta del finanziamento ministeriale, che abbiamo utilizzato per la sistemazione del Comando della Polizia locale. Andando in gara ora, ritengo che entro un paio di mesi procederemo all’affidamento a un’azienda dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio. E’ stimabile quindi che in autunno potranno prendere inizio i lavori, che si concluderanno l’anno prossimo».

L’amministratore ha sottolineato altri due elementi, che evidenziano l’importanza dell’opera pubblica. «La prima è che il parcheggio può essere alzato di un livello ulteriore laddove fosse necessario. In secondo luogo, nel progetto del MoMe è prevista anche la realizzazione del collegamento pedonale sopraelevato, che andrebbe a unire piazzale Cervi con piazza Parini passando da piazza Marconi, fino in centro città. Si tratta dunque di un’occasione molto importante per rilanciare il commercio di via Matteotti e delle vie limitrofe».