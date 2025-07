Passaggio di consegne al "Rotary Club": Giussani eletto presidente

L'evento

Giovedì 26 giugno la conviviale alla "Tenuta de l’Annunziata", concluso l’anno rotariano condotto da Roberto Rosolen

Passaggio di consegne per il "Rotary Club”.

Giussani nuovo presidente del “Rotary Club"

Giovedì 26 giugno, nella sede del "Rotary Club Appiano Gentile e delle Colline Comasche" - la splendida "Tenuta de l’Annunziata" - è andato in scena il passaggio di consegne tra il presidente uscente Roberto Rosolen e il neoeletto Gianluca Giussani. Una cinquantina i presenti alla conviviale, durante la quale sono stati ripercorse le mission portate a termine nell’ultimo anno rotariano. "L’emozione c’è sempre, perché è un privilegio poter aiutare e guidare un gruppo di rotariani - commenta così Giussani, già presidente nel 2010 - Un onore. Sarà un anno all’insegna della continuità di ciò che ha fatto Rosolen, mio predecessore, con molta attenzione alle esigenze del territorio che rappresentiamo, di rapporto e di collaborazione con istituzioni e associazioni e progetti a favore dei giovani, per favorire la loro crescita scolastica, nonché lancio di iniziative a favore della comunità".

Che “Rotary" trova dopo 15 anni? "Un club più maturo, coeso, abituato a sviluppare progetti, alla partecipazione. Un’associazione ben organizzata. Coesione, amicizia e portare a compimento progetti è ciò che mi contraddistingue. Noi ad Appiano siamo una cinquantina ed è sempre possibile contattarci per entrare a far parte del gruppo". Prima occasione per incontrare il club: giovedì 10 luglio, alle 18, a Villa Saporiti.