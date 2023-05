Peer educator: il convegno del Comune di Cantù e Ats sulla salute della comunità

Si è svolto ieri, lunedì 22 maggio 2023, il convegno dal titolo "Peer educator: i protagonisti della promozione della salute", proposto da ATS Insubria insieme al Comune di Cantù al Teatro San Teodoro. Un incontro che ha attirato su di sé l'attenzione di un ampio pubblico trasversale interessato a conoscere la condivisione del benessere e la salute della comunità.

"Abbiamo deciso di dedicare un’intera giornata alla metodologia della peer education, sicuri della sua comprovata efficacia per promuovere la salute e prevenire i comportamenti a rischio - spiega Ettore Presutto direttore Socio-Sanitario di ATS Insubria - Siamo orientati a diffondere questo approccio che permette di formare gruppi di persone motivate a sviluppare le proprie competenze per promuovere un’attenzione al benessere nella comunità di appartenenza. Auspichiamo quindi, per i cittadini del nostro territorio, una condivisione sempre più diffusa di buone pratiche salutari".

"Siamo lieti di ospitare a Cantù un incontro di tale spessore, un’iniziativa nuova che comporta un cambio drastico di prospettiva: non più docenti - alunni, ma una relazione tra pari che sappia trasmettere e comunicare ben oltre l’aspetto tecnico. L’Azienda Speciale Consortile Galliano è da sempre in prima linea nel supporto e nel sostegno a tutte quelle attività ed iniziative improntate alla diffusione del benessere in ogni fascia della popolazione. Negli anni abbia dato grande spazio a tutta quella grande sfera d’azione che abbraccia le problematiche vissute dalle fasce più fragili della popolazione. Possiamo, così, inscrivere il progetto all’interno di questo percorso educativo, con una novità: affrontare le più ampie tematiche attraverso il nuovo approccio della peer education. Ringrazio quindi i professionisti oggi presenti, ATS Insubria e i miei colleghi per aver scelto Cantù quale prima tappa di questo nuovo, importante, percorso educativo" commenta Isabella Girgi, assessore ai Servizi sociali del Comune di Cantù.