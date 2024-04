Per Chiara oro agli italiani di paraciclismo

Eupilio: Chiara Colombo, in coppia con Elena Bissolati, ha portato a termine un altro successo, oro agli italiani di paraciclismo. E ora le due prove di Coppa del mondo.

Chiara Colombo, in coppia con Elena Bissolati, ha portato a termine un altro successo. Si è infatti aggiudicata l’oro ai Campionati italiani di Montesilvano, in Abruzzo, nella gara in linea. Per Chiara ed Elena si tratta di una conferma, visto che anche agli Italiani dello scorso anno si erano messe al collo la medaglia più importante. "Abbiamo vissuto una gara molto particolare: a cinque giri dalla fine abbiamo deciso di scattare e perciò abbiamo effettuato gli ultimi quattro giri in solitaria - spiega Colombo - Abbiamo ‘attaccato' e questa scelta si è dimostrata vincente. Avevamo come obiettivo quello di riaffermarci ma, avendo fatto prevalentemente pista in quest’ultimo anno, il risultato non era così scontato".