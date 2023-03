Pinocchio sbarca a Ponte Lambro: grande festa con l'approvazione di Collodi

Un evento che chiude dieci settimane di cammino.

"Un Ponte per Pinocchio: dieci settimane per costruire una storia"

Il prossimo sarà l'ultimo fine settimana per il progetto intitolato "Un Ponte per Pinocchio: dieci settimane per costruire una storia", pensato e voluto dall'Amministrazione comunale su ideazione dell'associazione Tic Tac, nell'ambito di "Estate e+Insieme" finanziato da Regione Lombardia. In dieci settimane sono stati organizzati laboratori diversi suddivisi per fasce d'età: da zero a 17 anni, tutti hanno potuto trovare l'attività adatta. Ad avvalorare la bontà delle proposte è arrivato il patrocinio della Fondazione Collodi.

Sala consiliare invasa da... burattini

Per sabato prossimo, 18 marzo, è previsto uno spettacolo di burattini. L'appuntamento è alle 17.30 in sala consiliare con la compagnia di burattini I pigliapupazzi. L'ingresso è libero.

Lezza come il Paese dei balocchi

Domenica, 19 marzo, sarà la volta di un intero pomeriggio in cui il paese si trasformerà nel Paese dei balocchi. Ci sarà infatti una grande festa che vedrà coinvolto il borgo di Lezza dalle 14.30 alle 18: nelle vie prenderanno vita laboratori, musica, animazione e giochi a tema Pinocchio, ovviamente.

Soddisfazione per Tic Tac e Amministrazione comunale

"Siamo riusciti a coinvolgere cento famiglie con le nostre proposte. Un successo - spiega Francesca Borello, capogruppo di maggioranza e presidente di Tic Tac - Il patrocinio della Fondazione Collodi dà ancora più valore al lavoro da noi svolto, sottolineandone la valenza educativa e culturale. Oltre al fatto che il nome di Ponte Lambro sarà presente in un altro luogo d’Italia». La Fondazione toscana, infatti, ha deciso di ospitare presso la propria sede la realizzazione artistica creata durante il laboratorio per gli adolescenti e il grosso gioco di falegnameria prodotto durante le attività dedicate ai bambini della primaria.