Pit Giardini a lago, il chiosco torna a vivere

Pit Giardini a lago ad Alserio: il chiosco torna a vivere. Grande partecipazione all’inaugurazione.
Evento partecipato
Inaugurato il chiosco del Pit Giardini a lago ad Alserio. Grande partecipazione sabato 27 giugno all’inaugurazione, a cui sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Stefano Colzani, il presidente della cooperativa Giorgio Colombo e il direttore di ricerca e sviluppo Sergio Marelli. La struttura è stata affidata alla cooperativa sociale “Il Cammino” di Cantù.
Le parole del sindaco
Entusiasta il sindaco Colzani:
“Si tratta di un’opera importante, quasi interamente finanziata da Regione. Il Comune non ha solo assegnato il bar, ma abbiamo pensato più in grande con la formula della co progettazione. L’idea è valorizzare tutta l’area lago. “Il Cammino” opera da 40 anni sul territorio e ripartiamo valorizzando l’area”.
Aggiunge il presidente Colombo :
“Con emozione e soddisfazione siamo qui stasera. Attraverso il lavoro si cerca di dare dignità e autonomia a persone svantaggiate. Lo spirito che ci anima è la speranza nell’andare avanti”.