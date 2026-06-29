Pit Giardini a lago, il chiosco torna a vivere

Pit Giardini a lago ad Alserio: il chiosco torna a vivere. Grande partecipazione all’inaugurazione.

Evento partecipato

Inaugurato il chiosco del Pit Giardini a lago ad Alserio. Grande partecipazione sabato 27 giugno all’inaugurazione, a cui sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco Stefano Colzani, il presidente della cooperativa Giorgio Colombo e il direttore di ricerca e sviluppo Sergio Marelli. La struttura è stata affidata alla cooperativa sociale “Il Cammino” di Cantù.

Le parole del sindaco

Entusiasta il sindaco Colzani:

“Si tratta di un’opera importante, quasi interamente finanziata da Regione. Il Comune non ha solo assegnato il bar, ma abbiamo pensato più in grande con la formula della co progettazione. L’idea è valorizzare tutta l’area lago. “Il Cammino” opera da 40 anni sul territorio e ripartiamo valorizzando l’area”.

Aggiunge il presidente Colombo :