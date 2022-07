Ponte Lambro, il centro estiva riceve 110mila euro da Regione: "Nuovi servizi fino al 31 marzo".

Ponte Lambro, il centro estiva riceve 110mila euro da Regione: "Nuovi servizi fino al 31 marzo"

Centro estivo: arriva, per il secondo anno consecutivo, il contributo regionale e il Comune abbatte le rette per i partecipanti. Ponte Lambro, infatti, si è aggiudicato 110mila euro: una cifra che copre l'80% del valore totale del progetto estivo e che verrà utilizzato per organizzare iniziative rivolte all’infanzia e all’adolescenza (0 -17 anni) fino al 31 marzo del prossimo anno.

"Grazie a questo contributo riusciamo ora a ridurre in maniera significativa le rette di partecipazione, sia per i residenti sia per chi non è di Ponte Lambro, comprendendo anche il pranzo. Inoltre introdurremo nuove bellissime attività per i nostri bambini e ragazzi, come la piscina settimanale e la gita" spiega l'assessore all'Istruzione Maria Teresa Agati.

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 30 luglio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui