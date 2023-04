Ponti di umanità a Como: tavola rotonda a sostegno dei progetti per l'Ucraina

Ponti di umanità a Como, l'obiettivo è sostenere progetti a favore dell'Ucraina. Oggi, sabato 1 aprile 2023, all'interno del cinema Astra, sta andando in scena un'interessante tavola rotonda.

A coordinare gli interventi della tavola rotonda, don Giusto Della Valle. Presenti decine di cittadine e cittadini ucraini che hanno ringraziato per l’accoglienza, gli aiuti, la disponibilità e per la possibilità di raccontare, oggi, le loro storie.

"Gli italiani ci hanno accolto a braccia aperte - ha raccontato una cittadina ucraina - . Io sono sempre stata una persona attiva e aperta, da quando sono arrivata qui ho cercato la comunicazione, di entrare in contatto con qualcuno e organizzare momenti per non dimenticare le nostre tradizioni, cantare, stare insieme. Vi ringrazio davvero per questo evento di oggi".