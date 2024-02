Pool Libertas Cantù: il Coni premia il presidente Molteni con la Stella d'Argento al Merito Sportivo

E' dei giorni scorsi la comunicazione ufficiale da parte del Coni Nazionale a mezzo lettera firmata dal presidente Giovanni Malagò in persona: è stata conferita al presidente del Pool Libertas Cantù Ambrogio Molteni la Stella d'Argento al Merito Sportivo.

Il riconosicmento

Questa importante onorificenza viene assegnata ad atleti, tecnici, dirigenti e società che si sono particolarmente distinti nel dare lustro allo sport italiano. Si tratta quindi di un importantissimo riconoscimento al lavoro che Presidente, Dirigenti, Tecnici e tutti i componenti dello Staff portano avanti da oltre 40 anni per trasmettere i valori dello sport, e della pallavolo in particolare, in un territorio, quello del canturino e del comasco, sì dalla lunga tradizione sportiva ma in altre discipline.

Le parole di Molteni

"Sono onorato di aver ricevuto in questi giorni la comunicazione da parte del Presidente del Coni Giovanni Malagò del conferimento della Stella d’Argento al Merito Sportivo, dopo aver già avuto 7 anni fa quella di Bronzo – dice il presidente Ambrogio Molteni – Questo riconoscimento è condiviso con tutti i dirigenti, tecnici, staff medico e fisioterapico, e giocatori, sia attuali che passati nella Libertas Brianza, che hanno permesso per oltre 40 anni di aver fatto fare sport a tanti giovani del nostro territorio potendo arrivare a rimanere per ben 12 anni nel secondo campionato assoluto di pallavolo maschile, quale è la Serie A2 Credem Banca. Come sempre il lavoro, la passione, il cuore e la correttezza sportiva pagano, e spero che tutti coloro che hanno indossato in questi anni la maglia Libertas Cantù conservino sempre questi principi fondamentali per la crescita soprattutto umana e caratteriale, oltre che sportiva. Da ultimo vorrei fare un ringraziamento particolare al presidente del Coni provinciale Niki D’Angelo e a quello regionale Marco Riva, oltre al presidente provinciale Fipav Lucio Amighetti".

Il riconoscimento verrà consegnato al Presidente Ambrogio Molteni in occasione di una cerimonia dedicata.