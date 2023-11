Poste Italiane: continuano i webinar gratuiti sull'educazione digitale, domani si parla di digital marketing

Mercoledì 29 novembre si svolgerà la sessione dal titolo “Digital Marketing: una guida per Professionisti e Piccole Imprese”. Michele Carluccio, senior manager di digital sales & marketing in Poste Italiane, illustrerà gli strumenti a disposizione degli operatori economici per definire la propria strategia digitale.

Gli sviluppi tecnologici

Rispetto ai canali pubblicitari tradizionali, le piattaforme digitali offrono la possibilità di identificare in modo preciso il proprio target di riferimento per creare contenuti personalizzati e coinvolgere gli utenti in modo interattivo. Al centro della strategia di comunicazione c’è il Cliente: analizzare il contesto, conoscere i suoi bisogni, creare contenuti coerenti con l’immagine del brand consente di attirare il giusto target e mantenere l’interesse attivo nel tempo. Poter monitorare e analizzare ogni aspetto delle campagne in tempo reale, numero di visualizzazioni, tempo di navigazione e gestione del carrello, permette di adattare costantemente le strategie comunicative e massimizzare le conversioni.

Per queste ragioni strutturare una strategia di digital marketing richiede un approccio multicanale coordinato, che parta dal dato per andare a identificare quali canali funzionano meglio nelle diverse fasi del funnel di acquisto e fidelizzazione degli utenti. Il webinar si terrà in diretta a partire dalle 15, sarà possibile partecipare dal link e presentare in diretta le domande via chat al relatore.

Il progetto

"Educazione Digitale della Corporate University" si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al seguente link, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.