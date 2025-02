Presentati i progetti del community funding di Bcc Brianza e Laghi

Community funding: diciannove i progetti delle associazioni del territorio che saranno supportati dalla Bcc Brianza e Laghi di Alzate e per i quali prenderanno il via le raccolte fondi. Una mostra dedicata al ciclismo, un libro che racconta la storia del territorio, materiali per un concorso di pittura... Ma anche una scuola di villaggio in Bangladesh e una sala multisensoriale in un istituto scolastico di Nairobi.

Presentati i progetti del community funding Bcc: nove erbesi

Sono stati presentati ieri sera, giovedì, nella Sala Maggi della sede Bcc Brianza e Laghi i progetti di Fare Comunità, iniziativa della Bcc ideata con la collaborazione de Lo Snodo e il supporto della piattaforma Ginger Crowdfunding. «Da adesso la partita diventa di comunità - ha sottolineato Agnese Agrizzi, presidente Ginger Crowdfunding - I progetti sono stati lanciati per raccogliere fondi per circa 120mila euro... E se si riesce anche di più. Ci sono stati progetti molto variegati: da quelli culturali a quelli del sociale, ad altri di respiro internazionale. Questa operazione è cruciale: c’è tanto lavoro da fare e abbiamo già iniziato a farlo. Come piattaforma abbiamo il tasso di successo più alto del tasso nazionale: sopra il 90% di fronte a un mercato al 30-40%».

Il presidente Bcc Giovanni Pontiggia ha sottolineato l’importanza delle iniziative presentate «mi auguro che questo progetto possa essere un lievito per la cultura: sono stati selezionati progetti di qualità per un’esperienza che deve continuare».

Ben nove i progetti selezionati nell’erbese. A partire da Piccolo Teatro Quotidiano Ets di Albese per la realizzazione di 400 copie di un libro illustrato che racconti la trasformazione di una vecchia casa contadina nel borgo di Albese in una casa-teatro a disposizione della comunità. Ma anche la realizzazione di una mostra dedicata a Eddy Merckx, più forte corridore di tutti i tempi, di Fondazione Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo. Tra i progetti approvati anche uno dedicato all’assistenza educativa di Fondazione Noi Genitori a Casa Lorenza, per coprire i costi gestionali e dieci settimane di residenzialità di un piccolo gruppo di persone in un percorso di semi-autonomia. E ancora, un’aula didattica a cielo aperto alla scuola dell’infanzia «Vidario», che continua le sue iniziative per il lancio del Polo 0-6; e l’installazione di pannelli fotovoltaici nella sede di via Saruggia dell’associazione Primavera odv, di Albavilla. Ad Alserio, con il progetto dell’associazione anzanese Fermiamoci, ci sarà un ambulatorio Spazio salute con medici qualificati per accompagnare donne e ragazze con sostegno psicologico, fisico e nutrizionale, e per approfondire temi di prevenzione e consapevolezza sulla salute. Il progetto selezionato di Ageo prevede il doposcuola per le superiori: 270 ore per gli adolescenti con recupero e potenziamento. A Ponte Lambro presentata la riqualificazione di uno spazio verde a La Casa di Dario; a Bosisio Parini l’associazione genitori de La Nostra Famiglia intende proporre un laboratorio teatrale per giovani.

«Si tratta di progetti vari, che coprono il futuro - ancora Pontiggia - Importante anche il ruolo di supporto de Lo Snodo: mi auguro diventino un domani, ben presto, i formatori delle associazioni per aiutarle a predisporre questi progetti».