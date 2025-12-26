Presepe vivente, ad Appiano Gentile gli eventi natalizi fanno scintille

Successo per il presepe vinte di Appiano Gentile, ottimo riscontro durante gli eventi natalizi del mese di dicembre.

Presepe vivente ad Appiano

Domenica 21 dicembre, sul sagrato della chiesa prepositurale, si è svolto il presepe vivente, allestito grazie all’impegno di numerosi volontari all’interno della capanna realizzata da Gabriele Ferrario.

Un evento capace di unire non solo la comunità di Appiano Gentile, ma anche quelle di Veniano e Oltrona San Mamette, in un clima di autentica condivisione. Una rappresentazione semplice ma intensa, che ha saputo regalare emozioni e richiamare i valori più autentici del Santo Natale.

A rendere il pomeriggio ancora più accogliente non è mancata la merenda con bevande calde, offerta dalla Pro loco. L’organizzazione dell’evento è iniziata già nel mese di settembre e ha coinvolto circa una trentina di figuranti e una decina di lettori-narratori.

I ringraziamenti di Ferrario

“Colgo l’occasione per ringraziare dell’articolo a me dedicato sulla mostra dei miei presepi esposta in Comune (parco Rosnati, Ndr). Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno dedicato questo spazio e che si occupano di organizzare tutti gli eventi natalizi ad Appiano Gentile. Per ultime, ma non meno importanti, ringrazio le maestre della scuola primaria di Appiano Gentile che con impegno e dedizione hanno accompagnato diverse classi in visita alla mostra soffermandosi molto sulla storia di ogni singolo presepe e leggendo il libro da me scelto per spiegare il vero significato di ogni singolo presepe”, commenta Ferrario.