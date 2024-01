Primo incontro per il Collegio Ats Insubria e Asst. Gioia: "Coesi sulla priorità: cittadini, comunità e territorio"

"Oggi, molto operativamente, imposteremo il cronoprogramma per affrontare, insieme, le criticità da risolvere. Definiremo obiettivi comuni a breve, medio e lungo termine con particolare attenzione all’ascolto dei bisogni dei cittadini".

Queste le parole del direttore generale di Ats Insubria Salvatore Gioia in occasione del primo incontro del Collegio dei direttori generali di Ats Insubria e delle Asst afferenti. Un incontro che si ripeterà in futuro per coordinarsi e per lavorare insieme sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

"Saranno incontri periodici per avere un quadro complessivo e aggiornato delle nostre realtà, affrontando temi che vanno dalle liste di attesa, alla programmazione, al riscontro delle attese di prestazione da parte del territorio, fino al Pnrr, giusto per fare qualche esempio" spiega il direttore Gioia.

Il commento di Stucchi

"Con la riunione odierna avviamo ufficialmente un rapporto che sarà all’insegna della piena collaborazione e del confronto. L’obiettivo, comune, è assicurare una risposta alla domanda di salute dei cittadini" commenta Luca Stucchi direttore generale di ASST Lariana.

Le parole delle altre Asst

"Colgo con grande piacere l'invito di Ats Insubria a partecipare a questo tavolo, che rappresenta la collaborazione e il confronto che devono unire le nostre aziende. I problemi della sanità di oggi sono così grandi e complessi che l'unico modo per affrontarli con efficacia è fare squadra, e dare piena concretezza all'idea di Sistema SocioSanitario. Ats, in particolare, è per noi non solo l'ente deputato alla programmazione, al controllo, all'accreditamento, ma è innanzitutto un partner imprescindibile" sottolinea Giuseppe Micale direttore generale di Asst Sette Laghi.

"Durante il collegio di direzione di oggi, tenutosi presso ATS Insubria e in sinergia con le altre ASST del territorio, sono stati condivisi gli obiettivi programmatici e la volontà di uniformare l'offerta, condividere le best practice e usufruire della regia di AST che consentirà a tutte le ASST territoriali di avere un tavolo di regia unico e di confronto" dice Daniela Bianchi direttore generale Asst Valle Olona.