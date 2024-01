Prosegue la raccolta fondi a sostegno della famiglia di Depi

Il pontelambrese è stato travolto da una valanga lo scorso 7 dicembre in Engadina

L'iniziativa proseguirà fino dopo il periodo festivo

Il ricordo di Fabio De Marco resta vivo in quanti lo conoscevano. E gli amici, che immediatamente si sono fatti promotori della raccolta fondi per sostenere la famiglia di Depi, hanno deciso di continuare fino a dopo il periodo delle feste. Così prosegue l'iniziativa che vuole essere un gesto di aiuto e vicinanza sia per la moglie Chiara che per la piccola Mariasole.

Tanta generosità da parte di molti

Sono stati abbondantemente superati i 22mila euro nel portale GoFundMe: un segno di grande affetto nei confronti del 41enne originario di Ponte Lambro che lo scorso 7 dicembre è stato travolto da una valanga mentre si trovava in Engadina. Generosità che dimostra quanto Fabio De Marco fosse benvoluto da tutti.