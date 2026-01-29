Quadro in dono al Comune, svetterà in Sala consiliare

Un quadro in dono al Comune di Appiano Gentile. Un quadro raffigurante piazza Libertà a simboleggiare l’unione di una comunità.

La donazione del quadro

A realizzare il dipinto è stato Oscar Marcon rappresentare uno degli scorci più iconici della città. Il suo salotto buono, al centro di relazioni, base fondante di una società viva e pulsante. “L’Amministrazione comunale ringrazia sentitamente Oscar Marcon per la generosa donazione di questa bellissima opera alla città di Appiano Gentile – esordisce il sindaco Fabrizio Rusconi – Un gesto di grande valore culturale e simbolico, che arricchisce il patrimonio della nostra comunità e rafforza il legame tra arte, spazio pubblico e cittadinanza. L’opera sarà esposta in Sala consiliare, diventando così patrimonio condiviso e visibile a tutte e tutti i cittadini: un segno concreto di bellezza, partecipazione e identità collettiva”.

“Amo la nostra città”

“Con un po’ di emozione, ringrazio il nostro sindaco per aver accettato con entusiasmo la donazione di un dipinto che ho voluto realizzare per la nostra Appiano – spiega Marcon – La prima ragione è semplice, ma fondamentale: amo la nostra città e la sua gente, ogni volto, ogni casa, ogni via, ogni chiesa, ogni angolo. Ed è appunto questo sentimento che mi ha spinto a mettere pennello su tela per catturare un po’ di quella bellezza che tutti noi condividiamo. La seconda motivazione è più personale. Sentivo il bisogno di lasciare una traccia di me in questo luogo che mi ha visto bambino, giovane, sposo, padre e adesso, con la grazia di Dio, anche nonno. Insomma un posto che mi ha dato tanto. Questo dipinto è il mio modo di dire grazie e di ricordare a chi verrà dopo di noi che qualcuno ha voluto contribuire, anche solo con un’immagine, alla storia della nostra città. Spero che questo quadro possa onorare un luogo pubblico e che possa ricordare, a chi lo vedrà, che l’amore per la propria terra è un sentimento che unisce”