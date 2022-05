in edicola

La novità serve per abbassare il peso del sacco indifferenziato.

Sacco con codice identificativo per scoraggiare chi non differenzia correttamente: controlli in vista così da identificare gli incivili.

Raccolta rifiuti, sacco con codice identificativo ad Appiano: presto i controlli

L’Amministrazione comunale appianese ha deciso di spingere sull’acceleratore con il nuovo appalto rifiuti entrato in vigore il primo marzo. Il monitoraggio non è ancora iniziato ma si sta già predisponendo il nuovo regolamento di igiene ambientale che permetterà, a una figura specifica, di controllare il corretto conferimento dei rifiuti.

Attualmente, la produzione di residuo secco per abitante è di 120 chilogrammi all’anno. "Dobbiamo abbassare questo valore e portarlo intorno ai 90-95 chilogrammi" ha spiegato l'assessore appianese all'Ecologia.

