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Quanto è fragile una democrazia? Se ne parla nel cineforum “Non è un film. È il mondo che ti riguarda”, rassegna geopolitica per riflettere sul mondo e le sue dinamiche, curata da Fabrizio Fogliato e organizzata da Bcc con Lo Snodo.

Secondo appuntamento

Il secondo film della rassegna è “Civil war”: sarà proiettato nella sala dell’oratorio di Alzate (parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli in piazza San Pietro 3, Alzate) giovedì 19 novembre: ritrovo alle 19.30 per un aperitivo, il film inizierà alle 20. “Civil War” di Alex Garland (2024) non è solo un film d’azione: è una riflessione spietata sulla polarizzazione, sulla fragilità delle democrazie e sul ruolo dei media in scenari di crisi estrema. Attraverso lo sguardo di reporter in prima linea, Garland trascina lo spettatore dentro un conflitto che scuote le coscienze e solleva una domanda bruciante: quanto è sottile il confine tra stabilità e caos? La proiezione sarà introdotta dal critico cinematografico Fogliato. Ingresso gratuito ma è necessario iscriversi al link https://forms.gle/vs3SpGArDEyppKCQ8.

La rassegna proseguirà il 21 gennaio con “No other land” e “Chi racconta un conflitto decide anche come lo vediamo?”. Quarto e ultimo film “Un semplice incidente“, il 25 febbraio, per riflettere su “Cosa succede quando il trauma incontra il desiderio di vendetta?”.