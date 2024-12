Residenti in protesta: "Da mesi siamo nel mirino dei vandali"

«Da mesi siamo nel mirino dei vandali: ci sono stati numerosissimi episodi e non sappiamo più cosa fare per stare tranquilli». A denunciare la grave situazione è un residente di via Diaz, ad Alzate: da circa un anno e mezzo, lui e alcuni vicini sarebbero finiti nel mirino di ignoti vandali che hanno fatto ai loro danni dispetti sempre più gravi.

L'ultimo episodio lunedì scorso

L’ultimo risale a lunedì scorso, con alcune auto date alle fiamme con delle candele, delle quali sono stati rinvenuti i resti lungo la via nei giorni successivi ad accertare che si è trattato di un gesto doloso. «La situazione va avanti così da almeno sei mesi, ma i primi danni, più sporadici, si sono verificati più di un anno fa - spiegano alcuni residenti, che hanno preferito mantenere l’anonimato per tutelare la propria privacy - Gli episodi negli ultimi mesi sono stati almeno una decina, sempre più gravi. I “dispetti” hanno colpito soprattutto le macchine e in particolare la mia e quella di mio padre, ma anche altre automobili di altrettanti residenti sulla stessa via».

In particolare, i primi atti vandalici segnalati dai residenti hanno riguardato alcune macchine graffiate. «Ma ci sono stati anche vetri spaccati, gomme sgonfiate e ho persino trovato degli strani sassolini sul cruscotto che non ho mai identificato - ancora uno dei residenti - Una volta, un altro vicino ha detto di avere sentito dei forti rumori e ha poi riferito che qualcuno aveva cercato di rompere il suo cancello. Senza contare che questo è anche periodo di furti: ce ne sono stati alcuni su questa via, crediamo però che le due cose non siano correlate, nonostante non sappiamo dire chi possa avere compiuto qusti gesti. Ipotizziamo che questi vandalismi possano essere legati alle compagnie che gravitano intorno al parco comunale di sera, spesso compiendo gesti incivili, ma non possiamo averne la certezza».

Alcuni dei residenti hanno recentemente discusso per trovare soluzioni al problema. «Non sappiamo davvero cosa fare - prosegue uno dei residenti - Siamo esasperati da questa situazione. In questi giorni abbiamo denunciato ai Carabinieri questi danni alle auto e segnalato il problema in Comune, speriamo si possa provvedere presto a mettere delle telecamere o fare qualche passaggio in più della Polizia locale. Nei mesi scorsi, con l’illuminazione completamente spenta per settimane, ci sono stati tanti vandalismi: la luce ora è stata ripristinata, ma purtroppo il problema non si è risolto. Non sappiamo più cosa fare».