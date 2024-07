Riaperta via Marconi ad Arcellasco

Ripristinata la viabilità nella frazione erbese

Conclusi i lavori alle tubature

E' stata riaperta via Marconi, nella frazione erbese di Arcellasco, chiusa al traffico da ieri sera, giovedì 11 luglio, quando si era creata una voragine nell'asfalto. Un tombino della rete fognaria era ceduto e aveva compromesso la tubatura sottostante.

Intervento di Como Acqua veloce e puntuale

Gli uomini di Como Acqua sono intervenuti immediatamente per porre rimedio al danno. Hanno lavorato fin dalle prime ore di questa mattina e, nonostante le condizioni meteorologiche non ottimali, hanno portato a termine le operazioni di sistemazione al tratto di fognatura. Il buco è stato coperto e il traffico è tornato attivo in via Marconi.