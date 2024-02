"Ripped Off", derubati dei valori di un tempo: il 4 febbraio l'inaugurazione

Il Ristorante Tarantola di Appiano Gentile inaugura il nuovo anno con la straordinaria mostra fotografica "Ripped Off" di Davide Santillo, in esposizione dal 4 febbraio 2024. Il titolo del progetto trae ispirazione dal duplice significato delle parole "Ripped Off", lo strappo, la lacerazione in inglese che diventa nel linguaggio slang derubati, truffati, ingannati. Lo strappo, manifestato all'interno delle opere esposte, diventa il poderoso strumento attraverso il quale la società si svela, apparendo priva di quei valori che un tempo la definivano.

"Ogni piatto è forma introspettiva"

“Riteniamo sia fondamentale unire la cucina all'arte e alla cultura – commentano i fratelli Tarantola, Amalia, Mara e Vittorio - Ogni piatto che viene servito in tavola è una forma introspettiva, una narrazione che trasferisce un concetto, una storia che va oltre il semplice atto di nutrirsi. Il binomio cucina e cultura costituisce un elemento distintivo per noi che, da sempre, siamo attenti e sensibili al mondo dell'arte”.

Con l'esposizione della mostra "Ripped Off", il ristorante Tarantola vuole intraprendere un viaggio nel contemporaneo, esplorando il lato più profondo della società che viene messo a nudo e smascherato. In questo contesto la cucina non è solo una questione di sapori e di profumi, ma un veicolo potente per esplorare e riflettere su temi sociali e culturali. La mostra diventa così un'opportunità unica per connettere l'esperienza culinaria con un dialogo visivo e intellettuale che va oltre i confini della tradizione gastronomica.

“Ci impegniamo a offrire ai nostri ospiti non solo un viaggio gastronomico attraverso sapori eccezionali, ma anche un'esperienza che stimoli la mente e il cuore. – concludono i fratelli Tarantola - La mostra "Ripped Off" rappresenta per noi un modo significativo di esplorare il legame tra cibo e società, unendo l'arte, la cultura e la cucina in un connubio unico che arricchisce l'esperienza gastronomica”.

Ispirato a "Persona" di Bergman

Attraverso questo lavoro, Davide Santillo offre uno sguardo documentaristico sulle testimonianze di una società profondamente lacerata e corrotta, depauperata dei valori che un tempo la contraddistinguevano. "Ripped Off" costituisce il pilastro portante dell'intera esposizione, dove lo strappo diventa la chiave di lettura attraverso cui la società viene messa a nudo e smascherata. L'artista stesso afferma: "Poiché ogni parola è menzogna, ogni sorriso smorfia e ogni gesto falsità".

Davide Santillo

Davide Santillo, nato a Como nel 2003, ha iniziato il suo percorso nell'arte e nella fotografia all'età di 13 anni. Dopo il liceo artistico con indirizzo multimediale, ha ampliato la sua formazione all'Istituto Italiano di Fotografia, ottenendo il diploma da fotografo a soli 19 anni. Nel 2022 ha debuttato con la sua prima mostra personale, "Blackout Exhibition", seguita nel 2023 da una partecipazione a una collettiva alla Franco Angeli Academy in Bicocca.

Il suo gusto artistico, influenzato in modo tangibile dalla grafica, si riflette chiaramente nei suoi lavori, sia video che fotografici, esplorando una vasta gamma di stili dalla street photography alla ritrattistica e alla fotografia di moda, avvicinandosi sempre di più alla fotografia antropologica.