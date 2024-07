Rischio idrogeologico: da Regione 460mila euro per tre comuni comaschi

Da Regione Lombardia 460mila euro per tre Comuni del Comasco: Barni, Porlezza e Valbrona potranno così portare avanti tre progetti con l'obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico sul territorio.

Un aiuto che arriva a pochi giorni dall'ultima ondata di maltempo che ha colpito diverse zone: tra i più danneggiati il comune di Caslino d'Erba.

Per la Lombardia piano da oltre 15,6 milioni

Un piano da oltre 15,6 milioni di euro, per un totale di 42 interventi in dieci province della Lombardia. Sono questi i numeri del nuovo programma per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio, approvato dalla giunta regionale.

"Con questo piano – ha dichiarato Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi – abbiamo voluto dare un forte segnale di vicinanza ai tanti comuni e cittadini che da tempo vivevano situazioni di disagio. Questi fondi andranno a finanziare opere di messa in sicurezza delle zone oggetto di frane o esondazioni e sistemazione delle sponde e degli argini fluviali, per citare alcune delle fattispecie più frequenti. La difesa del suolo è un obiettivo strategico per Regione Lombardia: basti pensare che negli ultimi cinque anni le risorse investite in questo ambito ammontano a circa 1 miliardo di euro".

I fondi nel Comasco

Per quanto riguarda la provincia di Como, Regione andrà a sostenere tre interventi, per un totale di 460.000 euro:

- Barni, 150.000 euro – Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico attraverso la sistemazione dello squilibrio della morfo dinamica fluviale del fiume Lambro - I° lotto.

- Porlezza, 250.000 euro – Interventi di sistemazione e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi alluvionali del 24 e 25 luglio 2023.

- Valbrona, 60.000 euro – Realizzazione del vallo paramassi in via Risorgimento.

A commentare i fondi stanziati anche Marisa Cesana, consigliere regionale comasco di Lombardia Ideale. "Regione Lombardia dimostra grande attenzione al proprio territorio che spesso, purtroppo anche negli ultimi mesi, ha dovuto affrontare prove durissime a causa di eventi meteorologici estremi. Il nuovo programma per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici, approvato dalla giunta regionale è un segnale importante di vicinanza agli enti locali e ai cittadini. Si tratta di un piano molto consistente che destina alla provincia di Como 460.000 euro per tre interventi nei Comuni di Barni, Porlezza e Valbrona. Risposte concrete a esigenze specifiche del territorio a cui la Regione si dimostra vicina sia per quanto riguarda la sistemazione dei problemi esistenti sia nella prevenzione di danni futuri. Sono convinta che la strada sia quella giusta”.