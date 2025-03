Risotto solidale con i Lions, raccolti 4mila euro

Raccolta fondi da record grazie al «Lions Club Appiano Gentile»: 4.000 euro a chi ha più bisogno.

Lions e risotto solidale

Venerdì 21 marzo si è tenuta una serata per aiutare nella lotta contro il tumore e la Sla. Circa 200 persone hanno accolto l’invito e la sala dell'area feste del Parco di Villa Rosnati di Appiano Gentile era stracolma. "Un grazie veramente di cuore a tutti gli intervenuti - esordisce il presidente Francesco Gallo - Tutti hanno apprezzato la cucina del dottor Emanuele Duse, che ha proposto due risotti spettacolari". Molti i temi importanti toccati. "Abbiamo parlato del servizio cani guida dei Lions e degli ausili per la mobilità dei non vedenti, abbiamo conosciuto meglio l'associazione Ultra Di e l’associazione “Ti do una mano” di Monza".

Un Club in prima fila

Gino Ballestra, Coordinatore distrettuale LCIF ha fatto conoscere il grande lavoro di supporto dato dai Lions in tutto il mondo a chi è nel bisogno e, in questo caso, alla lotta al tumore infantile. "Un grazie a tutti gli amici che hanno reso speciale questa serata. Grazie al sindaco del Comune di Appiano Gentile per la sua presenza. Grazie al primo vicegovernatore del Distretto Lions 108 Ib1 Lorenzo Terlera. Grazie al coordinatore LCIF Distrettuale Gino Ballestra, grazie al referente Scuola cani guida di Limbiate Gabriele Necchi, al presidente di Ultra Di Roberto Polo. Un grazie particolare a Duse, presidente di “Ti do una mano”per aver reso ancora più speciale la serata con i suoi squisiti risotti e... altro".

"Grazie a tutti"

Gallo prosegue: "Come presidente vorrei infine ringraziare tutti i miei soci che hanno veramente dato il massimo perché questa attività di servizio potesse dare il massimo risultato. Alla fine, tutti stanchi ma soddisfatti e felici per il grande successo". Con l’impegno di tutti verranno devoluti 2.000 euro alla Fondazione Lions , che utilizzerà questi fondi per progetti rivolti alla lotta al tumore infantile. Altri 2.000 euro saranno elargiti a "Ti do una mano" Onlus, che utilizzerà questi fondi per progetti rivolti alla lotta alla Sla.

Presentata la nuova socia

Nel corso della serata è stata presentata anche la futura presidente del "Lions Club Appiano Gentile", la socia Anna Gallina, annata Lionistica 2025-2026. E già si pena al "Lions Day" del prossimo 13 aprile in piazza della Libertà ad Appiano Gentile.