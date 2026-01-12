“Rotary incontri”, insieme si cresce e si comprende il mondo

Nasce “Rotary Incontri – Comprendere e agire nel mondo di oggi e domani”. In un tempo caratterizzato da trasformazioni rapide e interconnesse, il Rotary Club Appiano Gentile e delle Colline Comasche presenta un nuovo ciclo di eventi aperti a soci, cittadini, studenti e imprenditori, pensato come spazio di confronto qualificato sui grandi temi che stanno ridisegnando economia, società e territori.

Rotary Club, iniziativa che crea connessioni

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti di comprensione, stimolare il dialogo tra mondi diversi – accademico, imprenditoriale, istituzionale e sociale – e rafforzare il legame tra conoscenza, azione e comunità. A tessere le fila del progetto è il presidente Gian Luca Giussani, grazie anche all’impegno di tutti i soci. “Viviamo una fase storica in cui comprendere i cambiamenti non è più sufficiente: occorre saperli interpretare e trasformare in azione. “Rotary Incontri” nasce per questo: creare occasioni di confronto aperto, accessibile e concreto, mettendo in relazione competenze, esperienze e visioni diverse – spiega il presidente Gian Luca Giussani – Abbiamo scelto di portare questi incontri in luoghi che fanno parte della vita reale delle nostre comunità, anche dove si vive una quotidianità diversa. Crediamo che la nuova era richieda contaminazione: di luoghi, di persone, di esperienze. Solo così si genera vero valore”,

La prima serata

Il ciclo si aprirà giovedì 15 gennaio con una serata dedicata all’innovazione, intesa come forza già oggi capace di trasformare la nostra vita quotidiana, spesso in modo silenzioso ma profondo. L’evento si terrà nel salone della cooperativa L’Ancora di Lurate Caccivio, luogo simbolo di inclusione, lavoro e impegno sociale, scelto proprio per sottolineare la volontà del Rotary di portare il confronto e la cultura dell’innovazione nel cuore della società civile. Durante l’incontro verranno approfondite le applicazioni concrete dell’innovazione in ambiti quali sport, salute, natura e sostenibilità, con un focus sulle nuove professionalità e opportunità di business emergenti sul territorio.

Ciclo di incontri

Il progetto “Rotary Incontri” proseguirà con altri appuntamenti di rilievo. “Turismo sostenibile” il 22 gennaio con relatore Lorenzo Cantoni, professore ordinario all’Università della Svizzera italiana e titolare della Unesco Chair in ICT per lo sviluppo del turismo sostenibile. Il 19 febbraio, invece, “Industria: passato, presente e futuro” con Giorgio Garuzzo, già direttore generale del gruppo Fiat e Ceo di Iveco. Infine, il 12 marzo, “Il futuro del lusso e della moda” con Flavio Sciuccati, senior partner di The European House-Ambrosetti.

Sono in fase di definizione gli incontri del secondo trimestre 2026.