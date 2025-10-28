“Saati”, cuore green: i dipendenti puliscono il territorio

Un cuore green batte in “Saati”: dipendenti volontari puliscono il territorio.

“Saati”, attenzione e cura ambientale

Una quindicina di dipendenti della storica azienda di Appiano Gentile, nella mattinata di venerdì 24 ottobre, si è presa cura del territorio. Un’iniziativa che ha visto la collaborazione di Wwf Insubria e del Parco Pineta. Tra i presenti, anche il presidente Parco Pineta, Mario Clerici.

Soddisfazione da parte dell’azienda

“Oggi abbiamo fatto qualcosa di speciale – fanno sapere da “Saati” – Insieme al Wwf, i nostri volontari hanno partecipato alla pulizia del tratto che collega Appiano Gentile a Tradate: un piccolo grande contributo per proteggere il nostro territorio. Grazie di cuore a chi ha dedicato una mattina al pianeta.

Quando ci uniamo, la differenza si vede. E non finisce qui”.