Sacchi dei rifiuti troppo trasparenti: è polemica sulla privacy dei cittadini

La privacy dei cittadini finisce nel sacco.... della differenziata. Il kit ecologico fornito dall’Amministrazione comunale di Appiano Gentile è davvero troppo trasparente tanto che chiunque, passando all’esterno di un’abitazione, potrebbe facilmente individuare il contenuto.

La polemica

Una situazione comune a tanti altri paesi, almeno in linea teorica, se non fosse per una serie di fattori che hanno portato il vicesindaco Luigi Caldi a intervenire in prima persona per risolvere in maniera celere la problematica.

Il disagio colpisce, prevalentemente, quei cittadini che fanno uso del servizio di ritiro porta a porta dei pannolini e dei pannoloni. Il rifiuto, in questo caso, deve essere conferito in appositi sacchi di plastica semitrasparenti di colore blu che vengono ritirati a domicilio nella giornata di martedì, una volta alla settimana. Ed è qui il secondo elemento che ha portato il consigliere di minoranza Simona Cavalleri a sollevare la questione.

"I sacchi vengono portati via dal personale di “Econord” spesso a giornata inoltrata se non nel tardo pomeriggio, verso le 18 - esordisce Cavalleri - Va da sé che se rimangono fuori dalle abitazioni per tutto il giorno si creano situazioni poco piacevoli".

I sacchi, infatti, sono semitrasparenti per permettere agli operatori di individuare eventuali conferimenti errati.

"Certo, ma in questo modo chiunque, passando per strada, può vedere il contenuto e associarlo alla famiglia..."

L’intervista integrale sul Giornale di Olgiate da sabato 4 maggio 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui