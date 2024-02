Salute e disabilità: Asst Lariana al lavoro per entrare nella rete Dama

"Vorremmo che Asst Lariana entrasse a far parte della rete Dama (Disabled Advanced Medical Assistance, il progetto nato per assicurare servizi ospedalieri strutturati per accogliere i pazienti con grave disabilità, con difficoltà di comunicazione o incapaci di collaborare ad esami clinici e strumentali, ndr). Io vi posso assicurare che dalla direzione avrete tutto il supporto necessario".

Così il direttore generale di Asst Lariana Luca Stucchi spiega il senso dell’incontro con il responsabile della rete regionale Dama, Filippo Ghelma, direttore della struttura complessa Dama (Disabled Advanced Medical Assistance) dell’Asst Santi Paolo e Carlo, e con la dottoressa Antonia Semeraro, referente del progetto Dama all’ospedale Carlo Poma di Asst Mantova.

Ghelma e Semeraro hanno presentato nell’auditorium dell’ospedale Sant’Anna i rispettivi progetti e attività promosse nell’ambito della rete Dama ai professionisti dei presidi ospedalieri e del polo territoriale di Asst Lariana.

Pieno sostegno e disponibilità è stato espresso dal direttore sanitario Brunella Mazzei che ha osservato: “Si tratta di un progetto in cui credo molto anche per esperienze pregresse”.

"L’obiettivo è realizzare una rete Dama come percorso condiviso ed integrato tra ospedale e territorio - ha sottolineato il direttore sociosanitario Maurizio Morlotti - Dobbiamo fare in modo che nessuno si senta solo e sappia a chi potersi rivolgere in caso di necessità. Tra l’altro sono già strutturate in Asst Lariana una serie di attività e percorsi dedicati ai pazienti con disabilità, come ad esempio la realtà dalla nostra Pediatria del Sant’Anna che è Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile. Dobbiamo, quindi, lavorare ad un’estensione di queste progettualità a tutti gli ambiti aziendali e a tutte le fasce di età e strutturarle in modo da entrare nella rete regionale Dama".