Dopo numerose iniziative di sensibilizzazione sul territorio del Triangolo lariano, la questione "Monte San Primo" sbarca anche a Cantù.

"Salviamo il Monte San Primo": l'appello sbarca anche a Cantù

Si terrà presso l'Arci 'Terra e Libertà' di via Ettore Brambilla 3 a Cantù, nella serata di venerdì 14 aprile, dalle ore 21, l'incontro dal titolo 'Salviamo il Monte San Primo'. Ad organizzarlo i circoli Arci 'Terra e libertà' e 'Mirabello'.

Durante l'incontro sì discuterà del contestato progetto per la realizzazione di nuovi impianti sciistici sul Monte San Primo, la più alta cima del Triangolo lariano. Ad opporsi al progetto sono ben 32 associazioni che hanno costituito il Coordinamento 'Salviamo il Monte San Primo', che nei mesi scorsi ha organizzato più eventi di protesta a cui hanno partecipato centinaia di cittadini.

Interverranno all'incontro del 14 aprile, a nome del Coordinamento:

, presidente del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi"; Massimo Lozzi, consigliere CAI Como e presidente Associazione Territori.

Nel corso dell'incontro sarà proiettato in anteprima il documentario 'The Last Skiers' di Veronica Ciceri.