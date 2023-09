Sant'Anna: la classe 1962 dona una bilancia a poltrona al reparto Pediatria

Grazie ad una raccolta fondi promossa dalla classe 1962 de "La Stecca" in favore dell’associazione S.I.L.V.I.A. l'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia ha ricevuto in dono una bilancia a poltrona nel reparto di Pediatria.

L'associazione e i suoi obiettivi

L'associazione S.I.L.V.I.A, presieduta da Lydia Salice, è nata a fine 2010 nel ricordo di Silvia, una ragazza speciale che conoscendo le difficoltà e il disagio della permanenza in ospedale, ha voluto offrire ai piccoli degenti delle strutture sanitarie il dono più bello: il sorriso. Ed è intorno a questo dono che ruotano le attività dell'associazione che punta soprattutto a rendere più serene e meno traumatiche le giornate dei piccoli pazienti ricoverati.

Importanti i finanziamenti stanziati per l'acquisto, in favore di Asst Lariana, di strumenti meno invasivi e che rendono più precise e veloci le diagnosi e le borse lavoro per la presenza di professionisti. Tutto parte dall'ascolto dei bisogni ed è per rispondere ai bisogni dei piccoli pazienti che l'associazione interviene, garantendo il necessario supporto economico.

La strategia organizzativa è basata sul dono e sulla condivisione dei bisogni dei più fragili. Nella sofferenza e nel dolore si rischia di diventare tutti più egoisti. Splendida eccezione era Silvia, il cui esempio e la cui storia continuano a vivere attraverso la generosità dei volontari e dei sostenitori dell'associazione.

La bilancia a poltrona

La bilancia a poltrona è stata donata al reparto di Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il Bambino Fragile.