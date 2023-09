Perdita individuata a Rodero, ma ancora problemi di mancanza d'acqua

Perdita individuata ma, nonostante il risultato raggiunto, permangono ancora problemi di mancanza d'acqua in alcune abitazioni. Il nocciolo, a Rodero, ora è garantire il servizio idrico efficiente anche a quelle case sopra una determinata quota.

Amministrazione comunale e tecnici di "Como Acqua" sono al lavoro da ormai due giorni.

Perdita d'acqua trovata, ma problemi non ancora risolti del tutto

La situazione è stata ben descritta dal primo cittadino Giacomo Morelli: "La perdita individuata questa notte era effettivamente la falla principale. Una volta eliminata, l’acqua ha smesso di disperdersi con la velocità dei giorni precedenti ed il serbatoio dell’acquedotto ha potuto riempirsi e stabilizzarsi. Un’ottima notizia, se non fosse che la pressione all’interno dei tubi non è ancora sufficiente per garantire un afflusso decente a tutte le abitazioni al di sopra di una certa quota. In questo momento le utenze completamente prive di acqua sono poche, probabilmente non più di quattro o cinque. Altre, che si trovano vicine all’altimetria limite, possono disporre di flusso a scarsa pressione, che si traduce in una presenza intermittente di acqua. Inutile girarci attorno: nessuno è per ora riuscito a capire perché non si riesca ad arrivare al di sopra di una certa quota, nonostante le pompe in piena efficienza e la presenza di acqua più che sufficiente. Stanotte la situazione verrà monitorata sul posto e, per quanto riguarda l’analisi dei dati, da remoto, da parte di Como Acqua. Il servizio di adduzione con autobotti è stato sospeso. Come detto di acqua ce n’è. Non tanta da poterla usare senza pensieri, ma più che sufficiente per le necessità minime. Domani si procederà alla riparazione delle perdite oggi individuate (le linee sono state temporaneamente escluse, quindi le perdite in atto non incidono sulla portata) e si continuerà nella ricerca di un ulteriore elemento di disturbo che per ora è sfuggito. Chiediamo agli utenti più sollecitati di pazientare ancora. Speriamo per poco. Stiamo facendo il possibile.