Scientology dietro la serata contro la droga: annullata l’iniziativa appianese

Era in programma per ieri sera, venerdì 6 ottobre 2023, un incontro rivolto ai genitori durante il quale dibattere l’annoso e spinoso tema dell’uso di sostanze stupefacenti da parte delle nuove generazioni. Organizzato dalla sezione di Appiano Gentile dell’Associazione Nazionale Carabinieri, come peraltro già fatto nella vicina Guanzate, sarebbe dovuto essere un evento di scambio e di confronto. Tutto saltato. Tutto da ripensare, in che formula è ancora da decidere.

L’iniziativa, originariamente patrocinata dall’Amministrazione comunale ha perso prima il patrocinio, a pochi giorni dalla data prevista, e successivamente è stata fermata. A livello ufficiale nessuno si espone, ma a quanto pare a far storcere il naso sarebbe stata la presenza del relatore, Oreste Depaoli, presidente dell’Associazione dico No alla droga. Un sodalizio legato a doppio filo con la tanto discussa chiesa di Scientology.

In copertina: il sindaco Fabrizio Rusconi