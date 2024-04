Scudetto Inter, Bergomi: “Questa vittoria è storia"

L’Inter ha vinto il Campionato matematicamente, battendo per la sesta volta consecutiva il Milan e raggiungendo quota 86 punti a cinque giornate dal termine. E sul Municipio di Appiano Gentile sventolerà la bandiera nerazzurra.

Seconda stella per l'Inter

Così Beppe Bergomi, glorioso capitano dell’Inter, una vita a calcare i campi di Appiano Gentile, il prato del "Giuseppe Meazza" a San Siro e di mezzo mondo, commentatore televisivo per Sky e allenatore di giovani promesse, vicepresidente dei “Bindun" di Rodero, soprattutto cuore nerazzurro, inquadra la vittoria epocale. Titolo di campione d’Italia conquistato lunedì 22 aprile nel derby contro il Milan: vittoria nella vittoria, che ha sancito anche la seconda stella per la squadra di Simone Inzaghi. "Alla fine tutti ritenevano scontato lo scudetto, ma dietro la vittoria dell’Inter c’è un lavoro incredibile - argomenta lo “Zio" - Un lavoro, un percorso di anni. L’allenatore è stato bravissimo a far crescere i giocatori".

